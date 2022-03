Cinéma, projection du film : Goliath Melle, 8 avril 2022, Melle.

Cinéma, projection du film : Goliath Place Bujault Cinéma le Méliès Melle

2022-04-08 20:45:00

Melle Deux-Sèvres Melle

6.5 6.5 EUR Projection du film : Goliath

Vendredi 8 avril à 20h45 au Méliès à Melle

Tout public avec avertissement

Genre : Drame, Thriller

Durée : 02:02:00 Réalisation : Frédéric Tellier

Acteurs : Gilles Lellouche, Pierre Niney, Emmanuelle Bercot, Marie Gillain, Laurent Stocker

France, professeure de sport le jour, ouvrière la nuit, milite activement contre l’usage des pesticides. Patrick, obscur et solitaire avocat parisien, est spécialiste en droit environnemental. Mathias, lobbyiste brillant et homme pressé, défend les intérêts d’un géant de l’agrochimie. Suite à l’acte radical d’une anonyme, ces trois destins, qui n’auraient jamais dû se croiser, vont se bousculer, s’entrechoquer et s’embraser.

+33 5 49 29 15 83

France, professeure de sport le jour, ouvrière la nuit, milite activement contre l’usage des pesticides. Patrick, obscur et solitaire avocat parisien, est spécialiste en droit environnemental. Mathias, lobbyiste brillant et homme pressé, défend les intérêts d’un géant de l’agrochimie. Suite à l’acte radical d’une anonyme, ces trois destins, qui n’auraient jamais dû se croiser, vont se bousculer, s’entrechoquer et s’embraser.

