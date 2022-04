Cinéma, projection du film : En même temps

Cinéma, projection du film : En même temps, 7 mai 2022, . Cinéma, projection du film : En même temps

2022-05-07 – 2022-05-07 6.5 6.5 EUR Projection du film : En même temps

Samedi 07 mai à 16h Genre : Comédie, Social, satirique

Durée : 01:46:00 Réalisation : Benoît Delépine, Gustave Kervern

Acteurs : Vincent Macaigne, Jonathan Cohen, India Hair, Jehnny Beth, Doully À la veille d’un vote pour entériner la construction d’un parc de loisirs à la place d’une forêt primaire, un maire de droite décomplexée essaye de corrompre son confrère écologiste. Mais ils se font piéger par un groupe de jeunes activistes féministes qui réussit à les coller ensemble. Une folle nuit commence alors pour les deux hommes, unis contre leur gré. Projection du film : En même temps

Samedi 07 mai à 16h Genre : Comédie, Social, satirique

Durée : 01:46:00 Réalisation : Benoît Delépine, Gustave Kervern

Acteurs : Vincent Macaigne, Jonathan Cohen, India Hair, Jehnny Beth, Doully Projection du film : En même temps

Samedi 07 mai à 16h Genre : Comédie, Social, satirique

Durée : 01:46:00 Réalisation : Benoît Delépine, Gustave Kervern

Acteurs : Vincent Macaigne, Jonathan Cohen, India Hair, Jehnny Beth, Doully À la veille d’un vote pour entériner la construction d’un parc de loisirs à la place d’une forêt primaire, un maire de droite décomplexée essaye de corrompre son confrère écologiste. Mais ils se font piéger par un groupe de jeunes activistes féministes qui réussit à les coller ensemble. Une folle nuit commence alors pour les deux hommes, unis contre leur gré. dernière mise à jour : 2022-04-23 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville