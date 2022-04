Cinéma, projection du film : En corps

2022-05-03 18:30:00 – 2022-05-03 6.5 6.5 EUR Projection du film : En corps

Mardi 03 mai à 18h30 Genre : Drame, Comédie, Chronique, Danse

Durée : 02:00:00 Réalisation : Cédric Klapisch

Acteurs : Marion Barbeau, Pio Marmaï, Denis Podalydès, François Civil, Muriel Robin, Hofesh Shechter, Souheila Yacoub, Damien Chapelle, Zinedine Soualem, Mehdi Baki, Robinson Cassarino, Florence Clerc, Louis Lancien Elise, danseuse classique très prometteuse blessée lors d’un spectacle, apprend qu’elle ne pourra plus danser. Elle s’essaye à une nouvelle carrière, mais va renaître et découvrir une nouvelle vie en abordant la danse contemporaine. Projection du film : En corps

Elise, danseuse classique très prometteuse blessée lors d'un spectacle, apprend qu'elle ne pourra plus danser. Elle s'essaye à une nouvelle carrière, mais va renaître et découvrir une nouvelle vie en abordant la danse contemporaine.

