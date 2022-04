Cinéma, projection du film : Elle et lui (vost)

2022-05-03 20:45:00 – 2022-05-03 6.5 6.5 EUR Projection du film : Elle et lui (vost)

Mardi 03 mai à 20h45 Genre : Romance, Drame, Comédie

Durée : 01:28:00 Réalisation : Leo McCarey

Acteurs : Irene Dunne, Charles Boyer, Maria Ouspenskaya, Lee Bowman, Astrid Allwyn Le playboy français Michel Marnet et l’Américain Terry McKay tombent amoureux lors du passage transatlantique d’un navire. Ils s’arrangent pour se réunir six mois plus tard, si aucun des deux n’a changé d’avis. Projection du film : Elle et lui (vost)

Le playboy français Michel Marnet et l'Américain Terry McKay tombent amoureux lors du passage transatlantique d'un navire. Ils s'arrangent pour se réunir six mois plus tard, si aucun des deux n'a changé d'avis.

