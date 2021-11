Melle Melle Deux-Sèvres, Melle Cinéma, projection du film : Compartiment n°6 VOST Melle Melle Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

Melle Deux-Sèvres Melle Projection du film : Compartiment n°6 VOST lundi 22 novembre à 14h30 et 20h45 au cinéma de Melle. Genre : Drame, Comédie

Acteurs : Seidi Haarla, Yuriy Borisov, Dinara Drukarova Une jeune finlandaise prend un train à Moscou pour se rendre sur un site archéologique en mer arctique. Elle est contrainte de partager son compartiment avec un inconnu. Cette cohabitation et d’improbables rencontres vont peu à peu rapprocher ces deux êtres que tout oppose. Pass sanitaire obligatoire. Projection du film : Compartiment n°6 VOST lundi 22 novembre à 14h30 et 20h45 au cinéma de Melle Genre : Drame, Comédie

+33 5 49 29 15 83

