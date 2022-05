Cinéma projection du film : À L’ombre des filles

2022-05-23 – 2022-05-23 5.5 5.5 EUR Projection du film : À L’ombre des filles

Lundi 23 mai à 18h30 à Melle Genre : Comédie, Musique, Drame, Chronique, Social

Durée : 01:46:00 Réalisation : Étienne Comar

Acteurs : Alex Lutz, Agnès Jaoui, Veerle Baetens, Hafsia Herzi, Marie Berto, Fatima Berriah, Anna Najder, Emmanuelle Bonmariage, Karine Birgé, Esteban Hillewaert, Michaël Andrieu Luc est un chanteur lyrique renommé. En pleine crise personnelle, il accepte d’animer un atelier de chant dans un centre de détention pour femmes. Il se trouve vite confronté aux tempéraments difficiles des détenues. Entre bonne conscience et quête personnelle, Luc va alors tenter d’offrir à ces femmes un semblant de liberté. Projection du film : À L’ombre des filles

Acteurs : Alex Lutz, Agnès Jaoui, Veerle Baetens, Hafsia Herzi, Marie Berto, Fatima Berriah, Anna Najder, Emmanuelle Bonmariage, Karine Birgé, Esteban Hillewaert, Michaël Andrieu Luc est un chanteur lyrique renommé. En pleine crise personnelle, il accepte d’animer un atelier de chant dans un centre de détention pour femmes. Il se trouve vite confronté aux tempéraments difficiles des détenues. Entre bonne conscience et quête personnelle, Luc va alors tenter d’offrir à ces femmes un semblant de liberté. dernière mise à jour : 2022-05-11 par

