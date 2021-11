Annœullin Médiathèque François Mitterrand - Annoeullin Annœullin, Nord Cinéma – Princesse Dragon Médiathèque François Mitterrand – Annoeullin Annœullin Catégories d’évènement: Annœullin

Nord

Cinéma – Princesse Dragon Médiathèque François Mitterrand – Annoeullin, 8 décembre 2021, Annœullin. Cinéma – Princesse Dragon

Médiathèque François Mitterrand – Annoeullin, le mercredi 8 décembre à 14:30

Poil est une petite fille élevée par un puissant dragon. Mais lorsque son père doit payer la Sorcenouille de son deuxième bien le plus précieux, c’est Poil qu’il offre, plongeant sa fille dans une infinie tristesse et l’obligeant à fuir la grotte familiale. Poil se lance alors dans un voyage à la découverte du monde des hommes. À leur contact, elle apprendra l’amitié, la solidarité, mais aussi la cupidité qui semble ronger le cœur des hommes. Durée : 1h14 **Suivi d’un atelier Quizz** (gratuit) _par l’ARCI (L’Association Régionale des Cinémas Itinérants des Hauts-de-France)_ [La bande annonce](https://www.youtube.com/watch?v=ek6Jz0txYY0) Poil est une petite fille élevée par un puissant dragon… Médiathèque François Mitterrand – Annoeullin Boulevard Léon Blum 59112 Annoeullin Annœullin Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-08T14:30:00 2021-12-08T16:30:00

Détails Catégories d’évènement: Annœullin, Nord Autres Lieu Médiathèque François Mitterrand - Annoeullin Adresse Boulevard Léon Blum 59112 Annoeullin Ville Annœullin lieuville Médiathèque François Mitterrand - Annoeullin Annœullin