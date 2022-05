Cinéma “Princesse Dragon”, 18 juin 2022, .

Cinéma “Princesse Dragon”

2022-06-18 17:30:00 – 2022-06-18 19:00:00

Séance de cinéma proposée par le dispositif Écran Mobile. Film : Princesse Dragon.

De Jean-Jacques Denis et Anthony Roux Animation – français – 1h16

À partir de 3 ans.

Poil est une petite fille élevée par un puissant dragon. Mais lorsque son père doit payer la Sorcenouille de son deuxième bien le plus précieux, c’est Poil qu’il offre, plongeant sa fille dans une infinie tristesse et l’obligeant à fuir la grotte familiale.

dernière mise à jour : 2022-05-12 par