Ciné goûter et nuit de l’horreur Cinéma Prévert, hôtel de ville, joinville-le-pont Joinville-le-Pont

Ciné goûter et nuit de l’horreur Cinéma Prévert, hôtel de ville, joinville-le-pont, 26 octobre 2022, Joinville-le-Pont. Ciné goûter et nuit de l’horreur 26 et 29 octobre Cinéma Prévert, hôtel de ville, joinville-le-pont

Tarif spécial « jeunes » de 3 euros

Ciné-goûter spécial Halloween Cinéma Prévert, hôtel de ville, joinville-le-pont 23 rue de paris joinville-le-pont Joinville-le-Pont 94340 Val-de-Marne Île-de-France Insectes géants, monstres tentaculaires et autres animaux pas si mignons… Lorsque la nuit tombe sur le Cinéma Prévert, les créatures les plus effrayantes sont de sortie. Le samedi 29 octobre à partir de 18h, passez la soirée la plus horifique de l’année dans une salle très obscure. Enfin, si vous l’osez… Du 26 au 29 octobre, venez assistez au cinéma de l’horreur au cinéma Prévert : Au programme : L’étrange Noël de Monsieur Jack de Henry Selick

26 octobre à 15h

Ciné-Goûter (séance spéciale / Tarif 5€) Gremlins de Joe Dante

29 octobre à 18h Cloverfiels de Matt Reeves

29 octobre à 20h30 The Host de Bong Joon-Ho

29 octobre à 22h15 Un tarif spécial « jeunes » de 3 euros vous est accordé au cinéma sur présentation du Flyer disponible au service jeunesse ou à la maison des jeunes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-26T15:00:00+02:00

2022-10-29T23:00:00+02:00

Détails Autres Lieu Cinéma Prévert, hôtel de ville, joinville-le-pont Adresse 23 rue de paris joinville-le-pont Ville Joinville-le-Pont lieuville Cinéma Prévert, hôtel de ville, joinville-le-pont Joinville-le-Pont Departement Val-de-Marne

Cinéma Prévert, hôtel de ville, joinville-le-pont Joinville-le-Pont Val-de-Marne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/joinville-le-pont/

Ciné goûter et nuit de l’horreur Cinéma Prévert, hôtel de ville, joinville-le-pont 2022-10-26 was last modified: by Ciné goûter et nuit de l’horreur Cinéma Prévert, hôtel de ville, joinville-le-pont Cinéma Prévert, hôtel de ville, joinville-le-pont 26 octobre 2022

Joinville-le-Pont Val-de-Marne