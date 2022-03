Cinéma – Presque Miramont-de-Guyenne Miramont-de-Guyenne Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne

Miramont-de-Guyenne

Cinéma – Presque Miramont-de-Guyenne, 5 mars 2022, Miramont-de-Guyenne. Cinéma – Presque Centre Multiculturel 14 rue Martignac Miramont-de-Guyenne

2022-03-05 – 2022-03-05 Centre Multiculturel 14 rue Martignac

Miramont-de-Guyenne Lot-et-Garonne Deux hommes prennent la route, de Lausanne vers le sud de la France, dans un corbillard. Ils se connaissent peu, ont

peu de choses en commun, du moins le croient-ils…

Film français de Bernard Campan et Alexandre Jollien. Comédie dramatique/drame/comédie. Sortie janvier 2022. Durée 1h32. Deux hommes prennent la route, de Lausanne vers le sud de la France, dans un corbillard. Ils se connaissent peu, ont

peu de choses en commun, du moins le croient-ils…

Film français de Bernard Campan et Alexandre Jollien. Comédie dramatique/drame/comédie. Sortie janvier 2022. Durée 1h32. +33 5 53 93 20 52 Deux hommes prennent la route, de Lausanne vers le sud de la France, dans un corbillard. Ils se connaissent peu, ont

peu de choses en commun, du moins le croient-ils…

Film français de Bernard Campan et Alexandre Jollien. Comédie dramatique/drame/comédie. Sortie janvier 2022. Durée 1h32. ©productiondufilm

Centre Multiculturel 14 rue Martignac Miramont-de-Guyenne

dernière mise à jour : 2022-02-17 par

Détails Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne, Miramont-de-Guyenne Autres Lieu Miramont-de-Guyenne Adresse Centre Multiculturel 14 rue Martignac Ville Miramont-de-Guyenne lieuville Centre Multiculturel 14 rue Martignac Miramont-de-Guyenne Departement Lot-et-Garonne

Cinéma – Presque Miramont-de-Guyenne 2022-03-05 was last modified: by Cinéma – Presque Miramont-de-Guyenne Miramont-de-Guyenne 5 mars 2022 Lot-et-Garonne Miramont-de-Guyenne

Miramont-de-Guyenne Lot-et-Garonne