Cinéma pour les enfants Saint-Maixent-l’École Saint-Maixent-l'École Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

Saint-Maixent-l'École

Cinéma pour les enfants Saint-Maixent-l’École, 22 avril 2022, Saint-Maixent-l'École. Cinéma pour les enfants Médiathèque Aqua-Libris 4 Rue Martyrs de la Libération Saint-Maixent-l’École

2022-04-22 16:30:00 – 2022-04-22 Médiathèque Aqua-Libris 4 Rue Martyrs de la Libération

Saint-Maixent-l’École Deux-Sèvres Saint-Maixent-l’École Programme de 4 courts-métrages montrant avec douceur et tendresse l’univers de certaines espèces mal-aimées, pourtant nécessaires à la biodiversité. 36mn.

A partir de 3 ans.

+33 5 49 16 58 75

