Cinéma pour enfants : Yuku et la fleur de L’Himalaya au cinéma Rex

2022-12-04 – 2022-12-04 Rdv à 15h au cinéma le Rex. 6€/plein tarif, 4€/tarif réduit (- 18 ans, étudiants, demandeurs d’emploi). . Rens./Résa. : 07 78 82 31 04 Animation, Famille De Arnaud Demuynck, Rémi Durin Avec Lily Demuynck-Deydier, Agnès Jaoui, Arno À PARTIR DE 3 ANS

En haut des plus hautes montagnes de la terre vit une plante qui se nourrit de la plus parfaite lumière du soleil. Elle s’appelle… la fleur de l’Himalaya. Yuku quitte

sa famille pour partir à la recherche de cette fleur à la lumière éternelle. dernière mise à jour : 2022-11-18 par

