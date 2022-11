Cinéma pour enfants : Un hérisson dans la neige au cinéma Le Rex Saint-Léonard-de-Noblat Saint-Léonard-de-Noblat Catégorie d’évènement: Saint-Léonard-de-Noblat

2022-12-11 – 2022-12-11 Boulevard Barbusse Haute-Vienne Saint-Léonard-de-Noblat Rdv à 15h au cinéma Le Rex.6€/plein tarif, 4€ tarif réduit (-18 ans, étudiants, demandeurs d’emploi). Rens. 07 78 82 31 04 ou cinemarex@ville-saint-leonard.fr Animation, Famille De Pascale Hecquet, Isabelle Favez Avec Lucien Volsy-Roussel, Arnaud Demuynck, Thomas Langlois-Bekaert À PARTIR DE 3 ANS

Le monstre de la neige existe-t-il vraiment ? Car sinon, d’où vient la neige ? Et pourquoi est-elle blanche ? Et pourquoi les arbres perdent leurs feuilles avant l’hiver ? Entre science et imaginaire, voici trois contes qui raviront grands et petits à la découverte de l’hiver. Boulevard Barbusse Saint-Léonard-de-Noblat

