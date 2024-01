L’émoi des Mots : Madame de Sevigné Cinéma Pouillon, jeudi 11 avril 2024.

Pouillon Landes

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-11 20:30:00

fin : 2024-04-11

Milieu du XVIIème siècle, la marquise de Sévigné veut faire de sa fille une femme brillante et indé-pendante, à son image. Mais plus elle tente d’avoir une emprise sur le destin de la jeune femme, plus celle-ci se rebelle. Mère et fille expérimentent alors les tourments d’une relation fusionnelle et dévas-tatrice. De ce ravage va naître une oeuvre majeure de la littérature française. En préambule, lecture de quelques lettres par la comédienne Cécile Aziliz.

Pouillon 40350 Landes Nouvelle-Aquitaine latelierdumot@posteo.net



