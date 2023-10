Semaine bleue : projection de Mon vieux Cinéma Pouillon, 3 octobre 2023, Pouillon.

Pouillon,Landes

Dans le cadre de la semaine bleue, projection du documentaire Mon Vieux de Marjorie Déjardin. Avec Élie Semoun et Paul Semoun. Une discussion aura lieu à l’issue de la projection sur la maladie d’Alzheimer. En présence de France Alzheimer Landes. Gratuit. Sur inscription..

2023-10-03 fin : 2023-10-03 . EUR.

Cinéma

Pouillon 40350 Landes Nouvelle-Aquitaine



As part of Semaine Bleue, screening of the documentary Mon Vieux by Marjorie Déjardin. With Élie Semoun and Paul Semoun. A discussion on Alzheimer’s disease will take place after the screening. In the presence of France Alzheimer Landes. Free admission. Registration required.

En el marco de la Semaine Bleue, proyección del documental Mon Vieux de Marjorie Déjardin. Con Élie Semoun y Paul Semoun. Tras la proyección tendrá lugar un debate sobre la enfermedad de Alzheimer. En presencia de France Alzheimer Landes. Entrada gratuita. Inscripción obligatoria.

Im Rahmen der Blauen Woche wird der Dokumentarfilm Mon Vieux von Marjorie Déjardin gezeigt. Mit Élie Semoun und Paul Semoun. Im Anschluss an die Vorführung findet eine Diskussion über die Alzheimer-Krankheit statt. In Anwesenheit von France Alzheimer Landes. Kostenlos. Auf Anmeldung.

Mise à jour le 2023-09-28 par OT Pays d’Orthe et Arrigans