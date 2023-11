CONFÉRENCE HISTOIRE DE L’ART Cinéma, Pôle Culturel Favols Carbon-Blanc, 5 mars 2024, Carbon-Blanc.

CONFÉRENCE HISTOIRE DE L’ART Mardi 5 mars 2024, 18h00 Cinéma, Pôle Culturel Favols Entrée libre et gratuite.

Bordeaux à travers deux femmes célèbres : Manon Cormier et Flora Tristan.

Elles ont été femmes de lettres, résistantes ou féministes militantes luttant contre l’oppression faite aux femmes et aux ouvriers.

Suivons ces figures féminines aux histoires étonnantes qui ont donné lieu à des constructions ou des créations artistiques dans la ville de Bordeaux, avec Isciane Labatut, historienne de l’art et guide-conférencière.

Cinéma, Pôle Culturel Favols Parc Favols, rue Vignau-Anglade, 33560 Carbon-Blanc Carbon-Blanc 33560 Gironde Nouvelle-Aquitaine https://mediatheque.carbon-blanc.fr/accueil [{« type »: « phone », « value »: « 05 57 77 68 86 »}, {« type »: « email », « value »: « culture@carbon-blanc.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-03-05T18:00:00+01:00 – 2024-03-05T20:00:00+01:00

conférence histoire de l’art

Flora Tristan, lithographie, éditée chez Aubert en 1838, publiée dans Le Charivari n° 53, le 22 février 1839