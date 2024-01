VIVRE AVEC LES LOUPS Cinéma, Pôle Culturel Favols Carbon-Blanc, dimanche 18 février 2024.

VIVRE AVEC LES LOUPS Documentaire de Jean-Michel Bertrand. Dimanche 18 février, 16h30 Cinéma, Pôle Culturel Favols Billetterie sur place. Normal 6,50€ / Réduit 5,50€ / -16 ans 4,50€ / Carte Jeune Bordeaux Métropole 4€ / Abonnement 5 entrées : 26€ au premier achat puis 25€ à la recharge / + de détails https://mediatheque.carbon-blanc.fr/services/cinema

Il y aura bientôt des loups un peu partout en France. Il faut donc apprendre à « vivre avec les loups ». Dépassant les postures polémiques, l’auteur nous amène de manière sensible et cinématographique à percevoir différemment la nature qui nous entoure et les animaux qui l’habitent : chevreuils, chamois, bouquetins…

Cinéma, Pôle Culturel Favols Parc Favols, rue Vignau-Anglade, 33560 Carbon-Blanc Carbon-Blanc 33560 Gironde Nouvelle-Aquitaine

cinéma Documentaire