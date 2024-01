NÉPAL, PAR-DELÀ LES NUAGES Cinéma, Pôle Culturel Favols Carbon-Blanc, dimanche 11 février 2024.

NÉPAL, PAR-DELÀ LES NUAGES Documentaire de Éric Valli. Partenariat TOIT CARBON-BLANC Dimanche 11 février, 16h00 Cinéma, Pôle Culturel Favols Billetterie sur place. Tarif : 6€ pour les adultes et 4€ pour les moins de 16 ans

Début : 2024-02-11T16:00:00+01:00 – 2024-02-11T18:00:00+01:00

Après le tremblement de terre qui secoue le Népal au printemps 2015, deux jeunes garçons, Raj et Shiva, décident de partir pour gagner de l’argent comme muletiers et reconstruire les routes détruites.

Séance au profit de l’association Toit Carbon-Blanc.

https://www.youtube.com/watch?v=s_OXM5SNCOQ

cinéma Documentaire