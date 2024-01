5 HECTARES Cinéma, Pôle Culturel Favols Carbon-Blanc, lundi 5 février 2024.

5 HECTARES Séance CINÉ-THÉ. Comédie de Emilie Deleuze avec Lambert Wilson, Marina Hands. Lundi 5 février, 14h30 Cinéma, Pôle Culturel Favols Tarif unique Ciné-Thé : 6€ (dont 0,50€ reversé à la mairie).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-05T14:30:00+01:00 – 2024-02-05T17:00:00+01:00

Fin : 2024-02-05T14:30:00+01:00 – 2024-02-05T17:00:00+01:00

Qu’est-ce qui conduit un homme établi à mettre en péril son confort, sa carrière et son couple ? La passion, d’autant plus brûlante qu’elle est tardive, pour cinq hectares de terre limousine. Mais la terre se mérite, surtout quand on vient de la ville.

https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19602825&cfilm=286638.html

Cinéma, Pôle Culturel Favols Parc Favols, rue Vignau-Anglade, 33560 Carbon-Blanc Carbon-Blanc 33560 Gironde Nouvelle-Aquitaine https://mediatheque.carbon-blanc.fr/accueil [{« data »: {« author »: « AlloCine », « cache_age »: 86400, « thumbnail_width »: 960, « description »: « Regardez la bande annonce du film 5 hectares (5 hectares Bande-annonce VF). 5 hectares, un film de Emilie Deleuze », « html »: «

« , « type »: « video », « title »: « 5 hectares Bande-annonce VF », « provider_name »: « AlloCinu00e9 », « thumbnail_url »: « https://fr.web.img2.acsta.net/videothumbnails/23/10/10/14/07/2177979.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « http://player.allocine.fr/19602825.html », « thumbnail_height »: 540}, « link »: « https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19602825&cfilm=286638.html »}]

cinéma cine-thé