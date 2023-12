BANG ! Cinéma, Pôle Culturel Favols Carbon-Blanc, 27 janvier 2024, Carbon-Blanc.

BANG ! Samedi 27 janvier 2024, 16h30 Cinéma, Pôle Culturel Favols Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles

Bang ! C’est une séance de cinéma pour visionner un Western. Mais pas n’importe quelle séance, puisque les deux acteurs sur scène font le pari audacieux de produire, réaliser et mettre en musique ce film en direct, par le biais d’une machinerie et de techniques cinématographiques astucieuses. Venez vous faire surprendre par ces 2 hurluberlus drôles et ingénieux.

https://youtu.be/VpX7-ggq1Cs?si=gg57kWTiYrIneh1q

Compagnie Volpinex