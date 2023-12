RENCONTRE AVEC UN VIDÉASTE Cinéma, Pôle Culturel Favols Carbon-Blanc Catégories d’Évènement: Carbon-Blanc

Cette rencontre sera l'occasion d'échanger avec un vidéaste professionnel et de présenter le travail réalisé lors d'ateliers de doublages par les écoliers de Carbon-Blanc.

Cinéma, Pôle Culturel Favols
Parc Favols, rue Vignau-Anglade, 33560 Carbon-Blanc
Carbon-Blanc 33560 Gironde Nouvelle-Aquitaine
https://mediatheque.carbon-blanc.fr/accueil
05 57 77 68 86
culture@carbon-blanc.fr

