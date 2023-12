DOUBLAGE & BRUITAGE Cinéma, Pôle Culturel Favols Carbon-Blanc, 24 janvier 2024, Carbon-Blanc.

DOUBLAGE & BRUITAGE Mercredi 24 janvier 2024, 14h30 Cinéma, Pôle Culturel Favols Gratuit sur inscription

Envie de vous prendre pour un acteur qui double les voix de vos personnages préférés ? Ou découvrir comment faire croire au tonnerre avec une simple plaque de métal ? Venez découvrir et recréer les astuces pour faire du son au cinéma : manipulation d’objets, enregistrements de voix et mixage. Vous deviendrez de vrais magiciens du 7ème art et les métiers de doubleur et de bruiteur n’auront plus de secret pour vous !

Cinéma, Pôle Culturel Favols Parc Favols, rue Vignau-Anglade, 33560 Carbon-Blanc Carbon-Blanc 33560 Gironde Nouvelle-Aquitaine https://mediatheque.carbon-blanc.fr/accueil [{« type »: « phone », « value »: « 05 57 77 68 86 »}, {« type »: « email », « value »: « culture@carbon-blanc.fr »}]

atelier cinéma