CINÉ CONFÉRENCE MUSICALE Mardi 23 janvier 2024, 18h00 Cinéma, Pôle Culturel Favols Entrée libre et gratuite, dans la limite des places disponibles.

Salvatore Caputo, chef de chœur de l’Opéra National de Bordeaux, propose un cycle de conférences illustrées de nombreuses séquences musicales pour découvrir des œuvres issues du répertoire classique ou traditionnel.

Charlot, musicien à l’écran

Tout le monde connaît Charlie Chaplin acteur et réalisateur, mais saviez-vous qu’il était également musicien et compositeur ? Pour tout savoir sur le lien particulier que Chaplin entretenait avec la musique, nous vous donnons rendez-vous avec Salvatore Caputo pour une belle soirée, en résonnance avec la 2ème édition du festival Making of.

En partenariat avec l’Opéra National de Bordeaux.

La conférence sera suivie d’un film surprise en lien avec le thème abordé.

Cinéma, Pôle Culturel Favols Parc Favols, rue Vignau-Anglade, 33560 Carbon-Blanc Carbon-Blanc 33560 Gironde Nouvelle-Aquitaine https://mediatheque.carbon-blanc.fr/accueil [{« type »: « phone », « value »: « 05 57 77 68 86 »}, {« type »: « email », « value »: « culture@carbon-blanc.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-23T18:00:00+01:00 – 2024-01-23T21:00:00+01:00

musique Salvatore Caputo

Salvatore Caputo – ONB