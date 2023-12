UNE AFFAIRE D’HONNEUR Cinéma, Pôle Culturel Favols Carbon-Blanc Catégories d’Évènement: Carbon-Blanc

Gironde UNE AFFAIRE D’HONNEUR Cinéma, Pôle Culturel Favols Carbon-Blanc, 17 janvier 2024, Carbon-Blanc. UNE AFFAIRE D’HONNEUR Mercredi 17 janvier 2024, 19h00 Cinéma, Pôle Culturel Favols Billetterie sur place. Normal 6,50€ / Réduit 5,50€ / -16 ans 4,50€ / Carte Jeune Bordeaux Métropole 4€ / Abonnement 5 entrées : 26€ au premier achat puis 25€ à la recharge / + de détails https://mediatheque.carbon-blanc.fr/services/cinema Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-17T19:00:00+01:00 – 2024-01-17T21:00:00+01:00

Fin : 2024-01-17T19:00:00+01:00 – 2024-01-17T21:00:00+01:00 Paris 1887. À cette époque, seul le duel fait foi pour défendre son honneur. Clément Lacaze, charismatique maître d’armes se retrouve happé dans une spirale de violence destructrice. Il rencontre Marie-Rose Astié, féministe en avance sur son époque, et décide de lui enseigner l’art complexe du duel. Ils vont faire face aux provocations et s’allier pour défendre leur honneur respectif.

Paris 1887. À cette époque, seul le duel fait foi pour défendre son honneur. Clément Lacaze, charismatique maître d'armes se retrouve happé dans une spirale de violence destructrice. Il rencontre Marie-Rose Astié, féministe en avance sur son époque, et décide de lui enseigner l'art complexe du duel. Ils vont faire face aux provocations et s'allier pour défendre leur honneur respectif.

Cinéma, Pôle Culturel Favols
Parc Favols, rue Vignau-Anglade, 33560 Carbon-Blanc

