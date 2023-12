SIROCCO ET LE ROYAUME DES COURANTS D’AIR Cinéma, Pôle Culturel Favols Carbon-Blanc, 14 janvier 2024, Carbon-Blanc.

SIROCCO ET LE ROYAUME DES COURANTS D’AIR Dimanche 14 janvier 2024, 16h30 Cinéma, Pôle Culturel Favols Billetterie sur place. Normal 6,50€ / Réduit 5,50€ / -16 ans 4,50€ / Carte Jeune Bordeaux Métropole 4€ / Abonnement 5 entrées : 26€ au premier achat puis 25€ à la recharge / + de détails https://mediatheque.carbon-blanc.fr/services/cinema

Juliette et Carmen, deux sœurs intrépides de 4 et 8 ans, découvrent un passage secret vers Le Royaume des Courants d’Air, leur livre favori. Transformées en chats et séparées l’une de l’autre, elles devront faire preuve de témérité et d’audace pour se retrouver. Avec l’aide de la cantatrice Selma, elles tenteront de rejoindre le monde réel en affrontant Sirocco, le maître des vents et des tempêtes… Mais ce dernier est-il aussi terrifiant qu’elles l’imaginent ?

Cinéma, Pôle Culturel Favols Parc Favols, rue Vignau-Anglade, 33560 Carbon-Blanc Carbon-Blanc 33560 Gironde Nouvelle-Aquitaine

cinéma jeunesse