CONFÉRENCE HISTOIRE DE L’ART Cinéma, Pôle Culturel Favols Carbon-Blanc, 9 janvier 2024, Carbon-Blanc.

CONFÉRENCE HISTOIRE DE L’ART Mardi 9 janvier 2024, 18h00 Cinéma, Pôle Culturel Favols Entrée libre et gratuite.

Cycle Bordeaux à travers les siècles : Bordeaux aux XXème et XXIème siècles

Au XXe siècle, Bordeaux continue de se moderniser et de s’étendre.

De nouveaux ponts sont construits sur la Garonne, de nombreux aménagements sont réalisés dans des quartiers résolument modernes, comme le quartier Mériadeck, la cité du Grand Parc et d’autres cités.

Certains aménagements et extensions se poursuivent encore de nos jours.

Suivez de manière chronologique ces grands chantiers avec Isciane Labatut, historienne de l’art et guide-conférencière.

Cinéma, Pôle Culturel Favols Parc Favols, rue Vignau-Anglade, 33560 Carbon-Blanc Carbon-Blanc 33560 Gironde Nouvelle-Aquitaine https://mediatheque.carbon-blanc.fr/accueil [{« type »: « phone », « value »: « 05 57 77 68 86 »}, {« type »: « email », « value »: « culture@carbon-blanc.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-09T18:00:00+01:00 – 2024-01-09T20:00:00+01:00

conférence histoire de l’art