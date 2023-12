WISH – ASHA ET LA BONNE ÉTOILE Cinéma, Pôle Culturel Favols Carbon-Blanc, 28 décembre 2023, Carbon-Blanc.

WISH – ASHA ET LA BONNE ÉTOILE Jeudi 28 décembre, 14h30 Cinéma, Pôle Culturel Favols Billetterie sur place. Normal 6,50€ / Réduit 5,50€ / -16 ans 4,50€ / Carte Jeune Bordeaux Métropole 4€ / Abonnement 5 entrées : 26€ au premier achat puis 25€ à la recharge / + de détails https://mediatheque.carbon-blanc.fr/services/cinema

Jeune fille de 17 ans à l’esprit vif, Asha vit dans un royaume fantastique où tous les souhaits peuvent littéralement s’exaucer. Dans un moment de désespoir, elle adresse un vœu aux étoiles auquel va répondre une force cosmique : une petite boule d’énergie infinie prénommée Star.

Cinéma, Pôle Culturel Favols Parc Favols, rue Vignau-Anglade, 33560 Carbon-Blanc Carbon-Blanc 33560 Gironde Nouvelle-Aquitaine

cinéma jeunesse