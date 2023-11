L’INCROYABLE NOËL DE SHAUN LE MOUTON Cinéma, Pôle Culturel Favols Carbon-Blanc Catégories d’Évènement: Carbon-Blanc

Gironde L’INCROYABLE NOËL DE SHAUN LE MOUTON Cinéma, Pôle Culturel Favols Carbon-Blanc, 10 décembre 2023, Carbon-Blanc. L’INCROYABLE NOËL DE SHAUN LE MOUTON Dimanche 10 décembre, 16h30 Cinéma, Pôle Culturel Favols Billetterie sur place. Normal 6,50€ / Réduit 5,50€ / -16 ans 4,50€ / Carte Jeune Bordeaux Métropole 4€ / Abonnement 5 entrées : 26€ au premier achat puis 25€ à la recharge / + de détails https://mediatheque.carbon-blanc.fr/services/cinema Cette année, Noël devrait être parfait ! Mais avec Shaun et son troupeau d’amis rien ne se passe jamais comme prévu… Les joyeux préparatifs se transforment rapidement en une mission quasi impossible : entre les guirlandes tyroliennes, les paquets cadeaux surprises et les enfants pas vraiment sages, ça ne va pas être une mince affaire de réunir tout le monde autour du sapin.

Cinéma, Pôle Culturel Favols Parc Favols, rue Vignau-Anglade, 33560 Carbon-Blanc Carbon-Blanc 33560 Gironde Nouvelle-Aquitaine https://mediatheque.carbon-blanc.fr/accueil

