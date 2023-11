L’ENLÈVEMENT Cinéma, Pôle Culturel Favols Carbon-Blanc Catégories d’Évènement: Carbon-Blanc

Gironde L’ENLÈVEMENT Cinéma, Pôle Culturel Favols Carbon-Blanc, 8 décembre 2023, Carbon-Blanc. L’ENLÈVEMENT Vendredi 8 décembre, 19h00 Cinéma, Pôle Culturel Favols Billetterie sur place. Normal 6,50€ / Réduit 5,50€ / -16 ans 4,50€ / Carte Jeune Bordeaux Métropole 4€ / Abonnement 5 entrées : 26€ au premier achat puis 25€ à la recharge / + de détails https://mediatheque.carbon-blanc.fr/services/cinema Séance VOST ❤️ Coup de coeur des bénévoles du cinéma

Film en compétition au Festival de Cannes 2023 En 1858, dans le quartier juif de Bologne, les soldats du Pape font irruption chez la famille Mortara. Sur ordre du cardinal, ils sont venus prendre Edgardo, leur fils de sept ans. L’enfant aurait été baptisé en secret par sa nourrice étant bébé et la loi pontificale est indiscutable : il doit recevoir une éducation catholique. Les parents d’Edgardo, bouleversés, vont tout faire pour récupérer leur fils. https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19601140&cfilm=304635.html Cinéma, Pôle Culturel Favols Parc Favols, rue Vignau-Anglade, 33560 Carbon-Blanc Carbon-Blanc 33560 Gironde Nouvelle-Aquitaine https://mediatheque.carbon-blanc.fr/accueil [{« data »: {« author »: « AlloCine », « cache_age »: 86400, « thumbnail_width »: 960, « description »: « Regardez la bande annonce du film L’Enlu00e8vement (L’Enlu00e8vement Bande-annonce VO). L’Enlu00e8vement, un film de Marco Bellocchio », « html »: « « , « type »: « video », « title »: « L’Enlu00e8vement Bande-annonce VO », « provider_name »: « AlloCinu00e9 », « thumbnail_url »: « https://fr.web.img4.acsta.net/videothumbnails/23/09/14/10/19/5328120.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « http://player.allocine.fr/19601140.html », « thumbnail_height »: 540}, « link »: « https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19601140&cfilm=304635.html »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Détails
Catégories d'Évènement: Carbon-Blanc, Gironde

Lieu
Cinéma, Pôle Culturel Favols

Adresse
Parc Favols, rue Vignau-Anglade, 33560 Carbon-Blanc

Ville
Carbon-Blanc

Departement
Gironde

