ET LA FETE CONTINUE ! Cinéma, Pôle Culturel Favols Carbon-Blanc Catégories d’Évènement: Carbon-Blanc

Gironde ET LA FETE CONTINUE ! Cinéma, Pôle Culturel Favols Carbon-Blanc, 1 décembre 2023, Carbon-Blanc. ET LA FETE CONTINUE ! Vendredi 1 décembre, 19h00 Cinéma, Pôle Culturel Favols Billetterie sur place. Normal 6,50€ / Réduit 5,50€ / -16 ans 4,50€ / Carte Jeune Bordeaux Métropole 4€ / Abonnement 5 entrées : 26€ au premier achat puis 25€ à la recharge / + de détails https://mediatheque.carbon-blanc.fr/services/cinema A Marseille, Rosa, 60 ans a consacré sa vie à sa famille et à la politique avec le même sens du sacrifice. Tous pensent qu’elle est inébranlable d’autant que Rosa est la seule qui pourrait sceller l’union de la gauche à la veille d’une échéance électorale décisive. Elle s’accommode finalement bien de tout ça, jusqu’au jour où elle tombe amoureuse d’Henri.

https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19602771&cfilm=303326.html Cinéma, Pôle Culturel Favols Parc Favols, rue Vignau-Anglade, 33560 Carbon-Blanc Carbon-Blanc 33560 Gironde Nouvelle-Aquitaine https://mediatheque.carbon-blanc.fr/accueil [{« data »: {« author »: « AlloCine », « cache_age »: 86400, « thumbnail_width »: 960, « description »: « Regardez la bande annonce du film Et la fu00eate continue ! (Et la fu00eate continue ! Bande-annonce VF). Et la fu00eate continue !, un film de Robert Guu00e9diguian », « html »: « « , « type »: « video », « title »: « Et la fu00eate continue ! Bande-annonce VF », « provider_name »: « AlloCinu00e9 », « thumbnail_url »: « https://fr.web.img5.acsta.net/videothumbnails/23/10/09/10/39/0121329.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « http://player.allocine.fr/19602771.html », « thumbnail_height »: 540}, « link »: « https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19602771&cfilm=303326.html »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-01T19:00:00+01:00 – 2023-12-01T21:00:00+01:00

2023-12-01T19:00:00+01:00 – 2023-12-01T21:00:00+01:00 cinéma Détails Catégories d’Évènement: Carbon-Blanc, Gironde Autres Lieu Cinéma, Pôle Culturel Favols Adresse Parc Favols, rue Vignau-Anglade, 33560 Carbon-Blanc Ville Carbon-Blanc Departement Gironde Age min 18 Age max 99 Lieu Ville Cinéma, Pôle Culturel Favols Carbon-Blanc latitude longitude 44.89649;-0.503956

Cinéma, Pôle Culturel Favols Carbon-Blanc Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/carbon-blanc/