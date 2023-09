CONFÉRENCE HISTOIRE DE L’ART Cinéma, Pôle Culturel Favols Carbon-Blanc, 28 novembre 2023, Carbon-Blanc.

CONFÉRENCE HISTOIRE DE L’ART Mardi 28 novembre, 18h00 Cinéma, Pôle Culturel Favols Entrée libre et gratuite.

Bordeaux continue son développement et son embellissement au XIXe siècle avec l’aménagement de la place des Quinconces, la construction des marchés, de la gare et d’autres édifices nécessaires aux bordelais.

La ville s’embellit de sculptures et de fontaines et son extension est importante avec la création de nouveaux quartiers. Bordeaux se dote aussi d’aménagements sur le fleuve afin de mieux organiser son commerce. Parcourez ce siècle à la découverte de Bordeaux avec Isciane Labatut, historienne de l’art et guide-conférencière.

Cinéma, Pôle Culturel Favols Parc Favols, rue Vignau-Anglade, 33560 Carbon-Blanc Carbon-Blanc 33560 Gironde Nouvelle-Aquitaine https://www.carbon-blanc.fr/mes-loisirs-associations/cinema.html [{« type »: « phone », « value »: « 05 57 77 68 86 »}, {« type »: « email », « value »: « culture@carbon-blanc.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-28T18:00:00+01:00 – 2023-11-28T20:00:00+01:00

