THE OLD OAK Cinéma, Pôle Culturel Favols Carbon-Blanc Catégories d’Évènement: Carbon-Blanc

Gironde THE OLD OAK Cinéma, Pôle Culturel Favols Carbon-Blanc, 17 novembre 2023, Carbon-Blanc. THE OLD OAK Vendredi 17 novembre, 19h00 Cinéma, Pôle Culturel Favols Billetterie sur place. Normal 6,50€ / Réduit 5,50€ / -16 ans 4,50€ / Carte Jeune Bordeaux Métropole 4€ / Ciné-Thé 6€ / Abonnement 5 entrées : 26€ au premier achat puis 25€ à la recharge / + de détails https://mediatheque.carbon-blanc.fr/services/cinema TJ Ballantyne est le propriétaire du «Old Oak», un pub situé dans une petite bourgade du nord de l’Angleterre. L’arrivée de réfugiés syriens va créer des tensions dans le village. TJ va cependant se lier d’amitié avec Yara, une jeune migrante passionnée par la photographie.

Séance proposée par la section Anglaise de l’ASCJB.

https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19602553&cfilm=304576.html Cinéma, Pôle Culturel Favols Parc Favols, rue Vignau-Anglade, 33560 Carbon-Blanc Carbon-Blanc 33560 Gironde Nouvelle-Aquitaine https://mediatheque.carbon-blanc.fr/accueil [{« data »: {« author »: « AlloCine », « cache_age »: 86400, « thumbnail_width »: 960, « description »: « Regardez la bande annonce du film The Old Oak (The Old Oak Bande-annonce VO). The Old Oak, un film de Ken Loach », « html »: « « , « type »: « video », « title »: « The Old Oak Bande-annonce VO », « provider_name »: « AlloCinu00e9 », « thumbnail_url »: « https://fr.web.img4.acsta.net/videothumbnails/23/09/21/10/35/2934391.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « http://player.allocine.fr/19602553.html », « thumbnail_height »: 540}, « link »: « https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19602553&cfilm=304576.html »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-17T19:00:00+01:00 – 2023-11-17T21:00:00+01:00

2023-11-17T19:00:00+01:00 – 2023-11-17T21:00:00+01:00 cinéma Détails Catégories d’Évènement: Carbon-Blanc, Gironde Autres Lieu Cinéma, Pôle Culturel Favols Adresse Parc Favols, rue Vignau-Anglade, 33560 Carbon-Blanc Ville Carbon-Blanc Departement Gironde Age min 18 Age max 99 Lieu Ville Cinéma, Pôle Culturel Favols Carbon-Blanc latitude longitude 44.89649;-0.503956

Cinéma, Pôle Culturel Favols Carbon-Blanc Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/carbon-blanc/