Gironde NÉPAL, PAR-DELÀ LES NUAGES Cinéma, Pôle Culturel Favols Carbon-Blanc, 12 novembre 2023, Carbon-Blanc. NÉPAL, PAR-DELÀ LES NUAGES Dimanche 12 novembre, 16h00 Cinéma, Pôle Culturel Favols Billetterie sur place. Tarif : 6€ pour les adultes et 4€ pour les moins de 16 ans Après le tremblement de terre qui secoue le Népal au printemps 2015, deux jeunes garçons, Raj et Shiva, décident de partir pour gagner de l’argent comme muletiers et reconstruire les routes détruites.

Séance au profit de l’association Toit Carbon-Blanc. Cinéma, Pôle Culturel Favols Parc Favols, rue Vignau-Anglade, 33560 Carbon-Blanc Carbon-Blanc 33560 Gironde Nouvelle-Aquitaine https://mediatheque.carbon-blanc.fr/accueil Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Détails Catégories d'Évènement: Carbon-Blanc, Gironde

