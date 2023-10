KILLERS OF THE FLOWER MOON Cinéma, Pôle Culturel Favols Carbon-Blanc Catégories d’Évènement: Carbon-Blanc

KILLERS OF THE FLOWER MOON

Mercredi 8 novembre, 19h00
Cinéma, Pôle Culturel Favols

Billetterie sur place. Normal 6,50€ / Réduit 5,50€ / -16 ans 4,50€ / Carte Jeune Bordeaux Métropole 4€ / Ciné-Thé 6€ / Abonnement 5 entrées : 26€ au premier achat puis 25€ à la recharge

Au début du XXème siècle, le pétrole a apporté la fortune au peuple Osage qui, du jour au lendemain, est devenu l'un des plus riches du monde. La richesse de ces Amérindiens attire aussitôt la convoitise de Blancs peu recommandables…

https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19602451&cfilm=245813.html

Cinéma, Pôle Culturel Favols
Parc Favols, rue Vignau-Anglade, 33560 Carbon-Blanc
Carbon-Blanc 33560 Gironde Nouvelle-Aquitaine
https://mediatheque.carbon-blanc.fr/accueil

