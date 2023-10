UNE ANNÉE DIFFICILE Cinéma, Pôle Culturel Favols Carbon-Blanc, 1 novembre 2023, Carbon-Blanc.

UNE ANNÉE DIFFICILE Mercredi 1 novembre, 19h00 Cinéma, Pôle Culturel Favols Billetterie sur place. Normal 6,50€ / Réduit 5,50€ / -16 ans 4,50€ / Carte Jeune Bordeaux Métropole 4€ / Ciné-Thé 6€ / Abonnement 5 entrées : 26€ au premier achat puis 25€ à la recharge / + de détails https://mediatheque.carbon-blanc.fr/services/cinema

Albert et Bruno sont surendettés et en bout de course, c’est dans le chemin associatif qu’ils empruntent ensemble qu’ils croisent des jeunes militants écolos. Plus attirés par la bière et les chips gratuites que par leurs arguments, ils vont peu à peu intégrer le mouvement sans conviction…

https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19602270&cfilm=302829.html

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

