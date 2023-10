LA COLLINE AUX CAILLOUX Cinéma, Pôle Culturel Favols Carbon-Blanc, 26 octobre 2023, Carbon-Blanc.

LA COLLINE AUX CAILLOUX Jeudi 26 octobre, 10h30 Cinéma, Pôle Culturel Favols Billetterie sur place. Normal 6,50€ / Réduit 5,50€ / -16 ans 4,50€ / Carte Jeune Bordeaux Métropole 4€ / Ciné-Thé 6€ / Abonnement 5 entrées : 26€ au premier achat puis 25€ à la recharge / + de détails https://mediatheque.carbon-blanc.fr/services/cinema

Une petite famille de musaraignes composée d’une grand-mère, d’une maman et de ses trois enfants, vit au bord d’un ruisseau. Mais un jour, de fortes pluies s’abattent, apportant des crues qui emportent le village…

Film précédé du spectacle Englouti ! de la Compagnie HEL.

https://youtu.be/W1GEQapv624

https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19602198&cfilm=313072.html

Cinéma, Pôle Culturel Favols Parc Favols, rue Vignau-Anglade, 33560 Carbon-Blanc Carbon-Blanc 33560 Gironde Nouvelle-Aquitaine https://mediatheque.carbon-blanc.fr/accueil [{« data »: {« author »: « Compagnie Hel », « cache_age »: 86400, « description »: « Englouti ! est un conte initiatique ou00f9 la marionnette et la danse abordent lu2019environnement. Cu2019est lu2019histoire du2019un humain qui se ru00e9gale de mets emballu00e9s. Lorsquu2019un bruit frissonne u00e0 ses cu00f4tu00e9s, le petit tas de papiers s’est mu00e9tamorphosu00e9 en un papillon aux reflets irisu00e9s. Il amu00e8ne alors lu2019humain dans un tas de du00e9chets du2019ou00f9 apparaissent et disparaissent des u00eatres chimu00e9riques. Jusqu’u00e0 ce que cet amas vivant engloutisse le protagoniste. De ces flots houleux nau00eet une cru00e9ature mi humaine/mi plastiqueu2026nnnMise en scu00e8ne / interpru00e8te : Mu00e9guy AraujonMise en scu00e8ne / technique : Jeanne BelhassennObjets marionnettiques : Mu00e9guy Araujo, Jeanne Belhassen, Simon Giraut Tu00eatevidenMusique : Arthur Crestu00e9nCostume : Amu00e9lie AraujonRegards extu00e9rieurs : Victoria Di Castro, Aurore Cailleret, Carole Vergne, Claire RochangenProduction : Compagnie HelnVidu00e9o : Quentin MandonnnEn partenariat avec lu2019ACPG – Association des Cinu00e9mas de Proximitu00e9 de la Gironde, et avec l’iddac, agence culturelle du Du00e9partement de la Gironde et la DRAC Nouvelle-Aquitaine, en collaboration avec la commune de Saint-Mu00e9dard-en-Jalles, le cinu00e9ma Lu2019u00c9toile de Saint-Mu00e9dard-en-Jalles et le cinu00e9ma Vog de Bazas.nEnglouti! est coproduit par l’iddac agence culturelle du Du00e9partement de la Gironde et les Chantiers Tramasset. », « type »: « video », « title »: « Englouti! Teaser », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/W1GEQapv624/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=W1GEQapv624 », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UCJ_clRiykHVaMTUwZcl1AMg », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}, « click_to_play »: {« label »: « Hold load & play until clicked », « value »: false}}, « html »: «

« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://youtu.be/W1GEQapv624 »}, {« data »: {« author »: « AlloCine », « cache_age »: 86400, « thumbnail_width »: 960, « description »: « Regardez la bande annonce du film La Colline aux cailloux (La Colline aux cailloux Bande-annonce VF). La Colline aux cailloux, un film de », « html »: «

« , « type »: « video », « title »: « La Colline aux cailloux Bande-annonce VF », « provider_name »: « AlloCinu00e9 », « thumbnail_url »: « https://fr.web.img2.acsta.net/videothumbnails/23/08/23/12/46/2705406.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « http://player.allocine.fr/19602198.html », « thumbnail_height »: 540}, « link »: « https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19602198&cfilm=313072.html »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-26T10:30:00+02:00 – 2023-10-26T12:00:00+02:00

2023-10-26T10:30:00+02:00 – 2023-10-26T12:00:00+02:00

cinéma MINOKINO