UN COUP DE MAÎTRE

Lundi 4 septembre, 14h30
Cinéma, Pôle Culturel Favols

Ciné-Thé : 6€ Tarif unique (dont 0,50€ reversé à la mairie).

Propriétaire d'une galerie d'art, Arthur Forestier représente Renzo Nervi, un peintre en pleine crise existentielle. En panne d'inspiration depuis plusieurs années, Renzo sombre peu à peu dans une radicalité qui le rend ingérable. Pour le sauver, Arthur élabore un plan audacieux qui finira par les dépasser…

https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19601678&cfilm=305181.html

Cinéma, Pôle Culturel Favols
Parc Favols, rue Vignau-Anglade, 33560 Carbon-Blanc
Carbon-Blanc 33560 Gironde
Nouvelle-Aquitaine

2023-09-04T14:30:00+02:00 – 2023-09-04T16:30:00+02:00

2023-09-04T14:30:00+02:00 – 2023-09-04T16:30:00+02:00

