Val-du-Layon Val-du-Layon Maine-et-Loire, Val-du-Layon CINÉMA PLEIN AIR Val-du-Layon Val-du-Layon Catégories d’évènement: Maine-et-Loire

Val-du-Layon

CINÉMA PLEIN AIR Val-du-Layon, 4 septembre 2021-4 septembre 2021, Val-du-Layon. CINÉMA PLEIN AIR 2021-09-04 18:30:00 – 2021-09-04

Val-du-Layon Maine-et-Loire Val-du-Layon 3 EUR Présence d’Audrey K Duo Soul Pop à 18h30 pour l’apéritif concert, suivi de la diffusion du film « Donne moi des Ailes » à partir de 21h. La soirée se clôturera avec un feu d’artifice à 23h. Apéro concert-cinéma plein air-feu d’artifice comitedesfetessldl@gmail.com Présence d’Audrey K Duo Soul Pop à 18h30 pour l’apéritif concert, suivi de la diffusion du film « Donne moi des Ailes » à partir de 21h. La soirée se clôturera avec un feu d’artifice à 23h. dernière mise à jour : 2021-07-08 par

Détails Catégories d’évènement: Maine-et-Loire, Val-du-Layon Étiquettes évènement : Autres Lieu Val-du-Layon Adresse Ville Val-du-Layon lieuville 47.3017#-0.63219