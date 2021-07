Cinéma plein air : une toile sous les étoiles « Le Prince oublié » Dijon, 29 juillet 2021-29 juillet 2021, Dijon.

Dijon Côte-d’Or

Les Tourneurs de Côte-d’Or et la Maison Maladière vous proposent de profiter d’une séance de cinéma en plein air.

A l’affiche :

Le Prince Oublié de Michel Hazanavicius, avec Omar Sy, Bérénice Bejo, François Damiens [1h 43min / Aventure, Comédie, Fantastique]

Sofia, 8 ans, vit seule avec son père. Tous les soirs, il lui invente une histoire pour l’endormir. Ses récits extraordinaires prennent vie dans un monde imaginaire où l’héroïne est toujours la princesse Sofia, et son père, le Prince courageux. Mais trois ans plus tard, quand Sofia rentre au collège, elle n’a plus besoin de ces histoires. Désarmé, son père va devoir accepter que sa fille grandisse et s’éloigne de lui. Dans leur Monde imaginaire, le Prince va alors devoir affronter la plus épique de toutes ses aventures pour conserver une place dans l’histoire.

Durant tout l’été, et dès la tombée de la nuit, Les Tourneurs de Côte-d’Or et leurs partenaires vous proposent de profiter de séances de cinéma en plein air à travers une programmation familiale et un circuit labellisé Art et Essai.

Le cinéma en plein air c’est : une animation culturelle tout public, une expérience magique et inoubliable, un moment convivial de rencontres, et plus de 50 séances tout l’été !

