Cinéma plein air : Une toile sous les étoiles « l’Ascension » Dijon, 22 juillet 2021-22 juillet 2021, Dijon.

Cinéma plein air : Une toile sous les étoiles « l’Ascension » 2021-07-22 – 2021-07-22

Dijon Côte-d’Or

Les Tourneurs de Côte-d’Or et la Maison Phare vous proposent de profiter d’une séance de cinéma en plein air.

A l’affiche, L’Ascension de Ludovic Bernard avec Ahmed Sylla, Alice Belaïdi, Kevin Razy [1h 43min / Comédie]

« Pour toi, je pourrais gravir l’Everest !» Samy aurait mieux fait de se taire ce jour-là… D’autant que Nadia ne croit pas beaucoup à ses belles paroles. Et pourtant… Par amour pour elle, Samy quitte sa cité HLM et part gravir les mythiques 8848 mètres qui font de l’Everest le Toit du monde. Un départ qui fait vibrer ses copains, puis tout le 9-3 et c’est bientôt la France entière qui suit avec émotion les exploits de ce jeune mec ordinaire mais amoureux. A la clé, un message d’espoir : à chacun d’inventer son avenir, puisque tout est possible.

Le cinéma en plein air c’est : une animation culturelle tout public, une expérience magique et inoubliable, un moment convivial de rencontres, et plus de 50 séances tout l’été !

