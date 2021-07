Cinéma plein air : une toile sous les étoiles « La vache » Dijon, 30 juillet 2021-30 juillet 2021, Dijon.

Cinéma plein air : une toile sous les étoiles « La vache » 2021-07-30 – 2021-07-30

Dijon Côte-d’Or

Les Tourneurs de Côte-d’Or et le Cercle Laïque dijonnais vous proposent de profiter d’une séance de cinéma en plein air.

A l’affiche, La vache de Mohamed Hamidi, avec Fatsah Bouyahmed, Lambert Wilson, Jamel Debbouze [1h 31min / Comédie]

Fatah, petit paysan Algérien n’a d’yeux que pour sa vache Jacqueline, qu’il rêve d’emmener à Paris, au salon de l’Agriculture. Lorsqu’il reçoit la précieuse invitation devant tout son village ébahi, lui qui n’a jamais quitté sa campagne, prend le bateau direction Marseille pour traverser toute la France à pied, direction Porte de Versailles.

L’occasion pour Fatah et Jacqueline d’aller de rencontres en surprises et de vivre une aventure humaine faite de grands moments d’entraide et de fous rires. Un voyage inattendu et plein de tendresse dans la France d’aujourd’hui.

Durant tout l’été, et dès la tombée de la nuit, Les Tourneurs de Côte-d’Or et leurs partenaires vous proposent de profiter de séances de cinéma en plein air à travers une programmation familiale et un circuit labellisé Art et Essai.

Le cinéma en plein air c’est : une animation culturelle tout public, une expérience magique et inoubliable, un moment convivial de rencontres, et plus de 50 séances tout l’été !

