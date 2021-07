Cinéma plein air : une toile sous les étoiles « Hors-normes » Quetigny, 30 juillet 2021-30 juillet 2021, Quetigny.

Cinéma plein air : une toile sous les étoiles « Hors-normes » 2021-07-30 – 2021-07-30 Rue des Vergers Cour de l’école Fontaine-aux-jardins

Quetigny Côte-d’Or Quetigny

Les Tourneurs de Côte-d’Or et la ville de Quetigny vous proposent de profiter d’une séance de cinéma en plein air.

A l’affiche, Hors normes de Eric Toledano, Olivier Nakache, avec Vincent Cassel, Reda Kateb, Hélène Vincent [1h 55min / Comédie].

Bruno et Malik vivent depuis 20 ans dans un monde à part, celui des enfants et adolescents autistes. Au sein de leurs deux associations respectives, ils forment des jeunes issus des quartiers difficiles pour encadrer ces cas qualifiés « d’hyper complexes ». Une alliance hors du commun pour des personnalités hors normes.

Repli en cas de pluie :

Espace Pierre-Mendès France

8 rue des Vergers

21800 Quetigny

Durant tout l’été, et dès la tombée de la nuit, Les Tourneurs de Côte-d’Or et leurs partenaires vous proposent de profiter de séances de cinéma en plein air à travers une programmation familiale et un circuit labellisé Art et Essai.

Le cinéma en plein air c’est : une animation culturelle tout public, une expérience magique et inoubliable, un moment convivial de rencontres, et plus de 50 séances tout l’été !

dernière mise à jour : 2021-07-15 par