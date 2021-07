Cinéma plein air : Une toile sous les étoiles « Donne-moi des ailes » Saint-Apollinaire, 23 juillet 2021-23 juillet 2021, Saint-Apollinaire.

Saint-Apollinaire Côte-d’Or Saint-Apollinaire

Les Tourneurs de Côte-d’Or vous proposent de profiter d’une séance de cinéma en plein air.

A l’affiche :

« Donne-moi » des ailes de Nicolas Vanier.

Avec Louis Vazquez, Jean-Paul Rouve, Mélanie Doutey.

1h 53min / Aventure, Famille.

Christian, scientifique visionnaire, étudie les oies sauvages. Pour son fils, ado obnubilé par les jeux vidéos, l’idée de passer des vacances avec son père en pleine nature est un cauchemar. Pourtant, père et fils vont se rapprocher autour d’un projet fou : sauver une espèce en voie de disparition.

Durant tout l’été, et dès la tombée de la nuit, Les Tourneurs de Côte-d’Or et leurs partenaires vous proposent de profiter de séances de cinéma en plein air à travers une programmation familiale et un circuit labellisé Art et Essai.

Le cinéma en plein air c’est : une animation culturelle tout public, une expérience magique et inoubliable, un moment convivial de rencontres, et plus de 50 séances tout l’été !

lestourneurs21@orange.fr http://bourgogne-franche-comte.frmjc.org/

