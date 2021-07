Cinéma plein air : une toile sous les étoiles « ARMAGEDDON » Dijon, 24 juillet 2021-24 juillet 2021, Dijon.

Cinéma plein air : une toile sous les étoiles « ARMAGEDDON » 2021-07-24 09:00:00 – 2021-07-24 23:00:00

Dijon Côte-d’Or

Les Tourneurs de Côte-d’Or et la Société Astronomique de Bourgogne vous proposent de profiter d’une séance de cinéma en plein air.

A l’affiche, Armageddon de Michael Bay, avec Bruce Willis, Billy Bob Thornton, Ben Affleck [2h 28min / Science fiction, Action]

Un astéroïde se dirige vers la Terre à la vitesse de 35.000 kilomètres a l’heure. Harry S. Stamper, grand spécialiste du forage pétrolier, est recruté par le directeur de la NASA pour tenter de le détruire. Lui et son équipe de têtes brulées devront se poser sur l’astéroide et placer en son coeur une charge nucléaire. Débute alors l’entraînement indispensable des astronautes et l’apprentissage des outils spatiaux…

??? La réservation est obligatoire à l’adresse suivante : cine2021@sab-astro.fr

Suite aux dernières annonces, le pass sanitaire sera exigé et le port du masque obligatoire !

Durant tout l’été, et dès la tombée de la nuit, Les Tourneurs de Côte-d’Or et leurs partenaires vous proposent de profiter de séances de cinéma en plein air à travers une programmation familiale et un circuit labellisé Art et Essai.

Le cinéma en plein air c’est : une animation culturelle tout public, une expérience magique et inoubliable, un moment convivial de rencontres, et plus de 50 séances tout l’été !

