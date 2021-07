Cinéma plein air : une toile sous les étoiles « Antoinette dans les Cévennes » Fontaine-Française, 27 juillet 2021-27 juillet 2021, Fontaine-Française.

Fontaine-Française Côte-d’Or

Les Tourneurs de Côte-d’Or vous proposent de profiter d’une séance de cinéma en plein air.

A l’affiche :

Antoinette dans les Cévennes de Caroline Vignal

Avec Laure Calamy, Benjamin Lavernhe, Olivia Côte

1h 37min / Comédie, Romance

Des mois qu’Antoinette attend l’été et la promesse d’une semaine en amoureux avec son amant, Vladimir. Alors quand celui-ci annule leurs vacances pour partir marcher dans les Cévennes avec sa femme et sa fille, Antoinette ne réfléchit pas longtemps : elle part sur ses traces ! Mais à son arrivée, point de Vladimir – seulement Patrick, un âne récalcitrant qui va l’accompagner dans son singulier périple…

tarif fixe : 4.50€

Durant tout l’été, et dès la tombée de la nuit, Les Tourneurs de Côte-d’Or et leurs partenaires vous proposent de profiter de séances de cinéma en plein air à travers une programmation familiale et un circuit labellisé Art et Essai.

Le cinéma en plein air c’est : une animation culturelle tout public, une expérience magique et inoubliable, un moment convivial de rencontres, et plus de 50 séances tout l’été !

