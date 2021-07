Servoz Servoz Haute-Savoie, Servoz Cinéma Plein Air Servoz Servoz Catégories d’évènement: Haute-Savoie

Cinéma Plein Air Servoz, 13 juillet 2021-13 juillet 2021, Servoz. Cinéma Plein Air 2021-07-13 – 2021-07-13

Servoz Haute-Savoie « Hors normes » de Eric Toledano, Olivier Nakache avec Vincent Cassel, Reda Kateb, Hélène Vincent – 1h 55min -Comédie info@servoz.com +33 4 50 47 21 68 http://www.servoz.com/ dernière mise à jour : 2021-06-25 par

Catégories d'évènement: Haute-Savoie, Servoz