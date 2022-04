Cinéma Plein Air Sainte-Croix-aux-Mines, 19 juillet 2022, Sainte-Croix-aux-Mines.

Cinéma Plein Air Sainte-Croix-aux-Mines

2022-07-19 22:00:00 – 2022-07-19

Sainte-Croix-aux-Mines Haut-Rhin

0 EUR La Médiathèque du Val d’Argent vous propose de venir voir la projection d’un film en plein air le Mardi 19 Juillet à partir de 22h.

Des animations auront déjà lieu à partir de 18h avec possibilité de manger sur place.

Vous pourrez notamment retrouver les structures suivantes :

1. La ferme de L’abeille Coquette (Friands de poulet et tarte au flan)

2. La Ferme du Langthal (tartine de fromage de chèvre et fromage frais)

3. Et l’Amicale du personnel (boissons, Knacks et pop-corn).

L’animation d’avant projection, sera assurée par les 2 animateurs jeune du Centre-Socio qui proposeront des activités de plein air dans le parc (volley, badminton, foot…).

La projection de 22h est assurée par la CRCC en association avec Ciné-Vallée.

Gratuit. Tout public.

Renseignements au 03 89 58 35 85.

+33 3 89 58 35 85

La Médiathèque du Val d’Argent vous propose de venir voir la projection d’un film en plein air le Mardi 19 Juillet à partir de 22h.

Des animations auront déjà lieu à partir de 18h avec possibilité de manger sur place.

Vous pourrez notamment retrouver les structures suivantes :

1. La ferme de L’abeille Coquette (Friands de poulet et tarte au flan)

2. La Ferme du Langthal (tartine de fromage de chèvre et fromage frais)

3. Et l’Amicale du personnel (boissons, Knacks et pop-corn).

L’animation d’avant projection, sera assurée par les 2 animateurs jeune du Centre-Socio qui proposeront des activités de plein air dans le parc (volley, badminton, foot…).

La projection de 22h est assurée par la CRCC en association avec Ciné-Vallée.

Gratuit. Tout public.

Renseignements au 03 89 58 35 85.

Sainte-Croix-aux-Mines

dernière mise à jour : 2022-04-20 par