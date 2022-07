Cinéma plein air Saint-Pardoux-Soutiers, 30 juillet 2022, Saint-Pardoux-Soutiers.

Cinéma plein air

Salle multi-activités Saint-Pardoux-Soutiers Deux-Sèvres

2022-07-30 19:30:00 – 2022-07-30

Saint-Pardoux-Soutiers

Deux-Sèvres

EUR Organisé par le Foyer rural, avec la municipalité et le CRPC.

Le Foyer Rural en partenariat avec la municipalité propose à nouveau une séance cinéma de plein air. Le film sélectionné est « AINBO, princesse d’Amazonie » : Alors que son village est menacé par la déforestation menée par les coupeurs d’arbres et les chercheurs d’or, la jeune Ainbo est désignée par les esprits de la forêt d’Amazonie pour sauver son village du fléau… Pour petits et grands, cette fable d’un autre continent saura nous charmer sous les étoiles de juillet. Projection à la nuit tombée.

Restauration sur place et animation musicale dès 19h30.

