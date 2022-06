Cinéma plein air- Randonnée Beugnon-Thireuil Beugnon-Thireuil Catégories d’évènement: Beugnon-Thireuil

Deux-Sèvres

Cinéma plein air- Randonnée Beugnon-Thireuil, 9 juillet 2022, Beugnon-Thireuil. Cinéma plein air- Randonnée

Beugnon-Thireuil Deux-Sèvres CC Val de Gâtine

2022-07-09 18:00:00 – 2022-07-09 Beugnon-Thireuil

Deux-Sèvres Beugnon-Thireuil Site des étangs communaux du Beugnon

Gratuit

Organisé par la municipalité, avec le CRPC et la communauté de

communes Val de Gâtine.

Randonnée pédestre à partir de 18h puis

pique-nique – Restauration sur place. Projection du film « L’école

buissonnière » à 22h. Site des étangs communaux du Beugnon

Gratuit

Organisé par la municipalité, avec le CRPC et la communauté de

communes Val de Gâtine.

Randonnée pédestre à partir de 18h puis

pique-nique – Restauration sur place. Projection du film « L’école

buissonnière » à 22h. +33 5 49 04 21 27 Site des étangs communaux du Beugnon

Gratuit

Organisé par la municipalité, avec le CRPC et la communauté de

communes Val de Gâtine.

Randonnée pédestre à partir de 18h puis

pique-nique – Restauration sur place. Projection du film « L’école

buissonnière » à 22h. Cinéma

Beugnon-Thireuil

dernière mise à jour : 2022-06-22 par CC Val de Gâtine

Détails Catégories d’évènement: Beugnon-Thireuil, Deux-Sèvres Other Lieu Beugnon-Thireuil Adresse Beugnon-Thireuil Deux-Sèvres CC Val de Gâtine Ville Beugnon-Thireuil lieuville Beugnon-Thireuil Departement Deux-Sèvres

Cinéma plein air- Randonnée Beugnon-Thireuil 2022-07-09 was last modified: by Cinéma plein air- Randonnée Beugnon-Thireuil Beugnon-Thireuil 9 juillet 2022 Beugnon-Thireuil Deux-Sèvres CC Val de Gâtine

Beugnon-Thireuil Deux-Sèvres