Cinéma plein air : Marche avec les loups 2021-07-14 22:00:00 22:00:00 – 2021-07-14 Cour de l'école de Balmont 49 route de Balmont

Annecy Haute-Savoie Laissez vous emporter dans un voyage merveilleux et sauvage !

Pour le bonheur des plus jeunes, ce film est accessible aux enfants à partir de 8 ans. Il peut également séduire les adultes qui les accompagnent. cinema@auditoriumseynod.com +33 4 50 52 05 20 http://www.auditoriumseynod.com/cinema dernière mise à jour : 2021-06-14 par Office de Tourisme du Lac d’Annecy

